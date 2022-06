Durchschnittlich sind die Helfer 490 Stunden im Monat im Einsatz, errechnete Bereitschaftsführer Heinrich Wiele. Die geleisteten Stunden seien damit zwar weniger geworden, die Zahl der Einsätze habe sich aber erhöht. Das ist zugleich ein Ergebnis der Arbeit der Sanitäter vor Ort. Der Ortsverein stellt sechs Helfer, die Tag und Nacht abwechselnd in Bereitschaft stehen. Von den 80 Alarmierungen des letzten Jahres sind weitaus die meisten durch diese Helfer begleitet worden. Die schnellen Helfer haben auch zur positiven Wahrnehmung des DRK Wissingen in der Bevölkerung beigetragen, meinten Wiele und Halfter. "Damit ist eine Nische in der akuten Hilfeleistung direkt vor Ort gefüllt", so Guido Halfter, Bürgermeister in Bissendorf.