Der 27-jährige Angeklagte kam weniger glimpflich davon: Die Richter befanden den Mann einer gefährlichen Körperverletzung für schuldig und verurteilten ihn zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten. In das Urteil floss eine Haftstrafe des 27-Jährigen vom April dieses Jahres mit ein. Damals hatte ihn das Landgericht Hildesheim wegen versuchten Totschlags zu vier Jahren und einem Monat verurteilt. Im aktuellen Verfahren wurde dem Angeklagten zur Last gelegt, am 22. Januar vergangenen Jahres einem Mann ein für Dachdeckerarbeiten verwendetes Cuttermesser mit gebogener Klinge in den Hals gestoßen zu haben, wobei der Geschädigte eine rund zehn Zentimeter lange Schnittwunde auf der linken Halsseite davontrug. Vor Gericht hatte der 27-Jährige eingeräumt, dem Mann ins Gesicht geschlagen zu haben – dass er dabei noch sein Cuttermesser in der Hand gehalten habe, sei ihm nicht bewusst gewesen.