In Deutschland erscheint «Meine geheime Autobiographie» jetzt in einer liebevoll aufgemachten zweibändigen Ausgabe - eine Chance, den wunderbaren Schriftsteller und scharfzüngigen Kritiker der US-Gesellschaft noch einmal neu kennenzulernen.

Für deutsche Leser besonders vergnüglich sind die Eindrücke, die der Autor von seinen zahlreichen Europareisen mitbringt. So nimmt er die Vorliebe der Deutschen für zusammengesetzte Wörter mit einer Anekdote über Beutelratten und Hottentotten aufs Korn, die in dem Wortungetüm «Hottentottenstottertrottelmutterattentäterlattengitter-wetterkotterb eutelratte» endet.

In Amerika war der 800-Seiten-Schmöker schon im 100. Todesjahr 2010 auf den Mark gekommen, ein Sensationserfolg. Mehr als 500 000 Exemplare wurden bisher verkauft. «Aus gutem Grund spreche ich aus dem Grab statt mit lebendiger Zunge», schreibt Mark Twain in einem Vorwort. «Mir schien, ich könnte so frank und frei und schamlos wie in einem Liebesbrief sein.»

So flicht er in die eigenen Memoiren ausführlich die verklärende Biografie ein, die seine Lieblingstochter Susy über ihn verfasste. Ein andermal beklagt er sich, dass die Kritiker ihn jahrzehntelang als «ausgesprochen und besorgniserregend unschön» beschreiben. Sein legendärer Satz «Ich mag Kritik, aber sie muss zu meinen Gunsten ausfallen» war also vielleicht wirklich nicht nur lustig gemeint.

Besonderen Charme bekommt das Buch durch den Ton, in dem es verfasst ist. Der Vielschreiber hatte sich 35 Jahre lang vergeblich bemüht, sein eigenes Leben schriftlich festzuhalten. Dreißig, vierzig Entwürfe wanderten in den Papierkorb. 1906, vier Jahre vor seinem Tod, begann er stattdessen, die Erinnerungen im Plauderton einer Stenografin zu diktieren. Daraus wurden mehr als eine halbe Million Wörter auf 5000 Schreibmaschinenseiten.

In den USA erschienen anhand dieses Materials schon 1924, 1940 und 1959 Autobiografien, die aber nicht Twains Vorgaben entsprachen. In einer auf insgesamt drei Bände angelegten Werkausgabe sichtet die University of California in Berkeley den Nachlass nun kritisch und arbeitet ihn auf.

Im ersten Band der US-Ausgabe sind Text und wissenschaftliche Materialen miteinander verwoben. Für die deutsche Version hat der Aufbau Verlag beides getrennt. «Wir wollten das reine Lesevergnügen», sagte Geschäftsführer René Striehn kürzlich bei der Buchvorstellung in Berlin. «Die Leser sollen sich nicht kurz vor dem Schlaraffenland noch durch ganz viel Griesbrei fressen müssen.»

