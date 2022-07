Lieder wie „Weißer Winterwald“ in der altbekannten Melodie von „Winter Wonderland“, „Heilige Nacht“ und „Weihnachtsglocken“ verbreiteten unter den Zuhörern dann auch eine richtige Weihnachtsstimmung. Während der Männerchor unter der Leitung von Manfred Golbeck mit seinen Stücken musikalisch die Weihnachtsgeschichte nacherzählte, rezitierte Ute Link Weihnachtsgeschichten, die die Menschen zum Schmunzeln brachten. So erzählte die ausgebildete Märchenerzählerin von einem geizigen Hirten, der in der Weihnachtsnacht das Teilen mit anderen Menschen lernte. Sie verriet außerdem, warum das Schneeglöckchen im Winter nicht erfriert: Es hatte nämlich einst dem Schnee etwas von seiner weißen Farbe abgegeben, während alle anderen Blumen und Pflanzen nichts abgeben wollten. Aus Dankbarkeit verschone der Schnee mit seinem Frost seither das Schneeglöckchen, während alle anderen Pflanzen erfrieren müssten.

„Wir möchten unserem Programm jedes Jahr eine andere Farbe geben und haben dieses Mal eine Märchenerzählerin hinzugenommen, die mit ihrer dunklen Stimme die Zuhörer fesseln kann“, erklärte Golbeck. Eine weitere Besonderheit war sein zehnjähriger Sohn Claudius, der den „kleinen Trommelmann“ zum gleichnamigen Lied spielte und den Rhythmus auch perfekt durchhielt.

Vom „Gegrüßt seist du, Maria“ über das „Mariä Wiegenlied“ bis zum gemeinsamen „O du fröhliche“ folgten die Lieder dem roten Faden der Weihnachtsgeschichte. Am Flügel begleitete Maria Golbeck den Chor, der auswendig und unter einer sicheren und professionellen Leitung des ehemaligen Universitäts-Chordirektors sang. „So viele Zuhörer haben wir nicht erwartet, und ein volles Haus ist für uns Sänger schon ein erstes Weihnachtsgeschenk“, freute sich der erste Vorsitzende Friedel Menkhaus.