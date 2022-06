Im Namen von KulturGut, das sind die Kirchengemeinde und das Gut Arenshorst, begrüßte Pastor Raymond Sander die Zuhörer im Gotteshaus. Sein besonderer Gruß galt dem Solisten Christian Joppich, ein Musiker in Praxis und Theorie, den er kurz näher vorstellte.

Dieser begeisterte die Konzertbesucher mit technisch anspruchsvollen Läufen und Trillern und spannungsvoll gestalteten langsamen oder polyphonen Sätzen. Mit seiner individuellen Auswahl und der Erläuterung des Programms bekam das Konzert, das mit "Musik aus Norddeutschland" überschrieben war, einen sehr persönlichen Charakter.

Verhalten getragen ließ Christian Joppich zum Auftakt aus Girolamo Frescobaldis "Secondo libro di Toccate" die Sätze "Toccata ottava di durezze e legature" und mit verspielten Figurationen "Canzona prima" erklingen. Lebendig und überzeugend musizierte der Interpret voller Natürlichkeit mit dem silbrigen Klang seines Instruments die Variationen über "Unter der Linden grune" von Jan Pieterszoon Sweelinck sowie Heinrich Scheidemanns "Pavane lachrymae", das auf einem Lied von John Dowland basiert.

Georg Böhms Partita über "Wer nur den lieben Gott lässt walten" spielte der Dozent des Bischöflichen Kirchenmusikseminars Osnabrück in sieben Sätzen harmonisch oder melodisch variiert und steigerte dabei die Dynamik. Voller Spielfreude folgten die viersätzige Suite in F-Dur von Johann Adam Reincken sowie aus der Clavierübung 1728 von Vincent Lübeck das Präludium und Fuge in a-Moll.

Der in Dresden wirkende Matthias Weckmann (1616-1674) gilt als einer der wichtigsten Komponisten für die Tasteninstrumente Orgel und Cembalo aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Weckmanns Werke verlangen vom ausübenden Musiker nicht nur einen hohen Grad an technischem Können, sondern auch ein musikalisches Darstellungsvermögen, das den bisweilen starken Verästelungen des melodisch geprägten Passagenwerks gerecht wird.

Virtuosität ist zum Beispiel in den improvisatorisch anmutenden Abschnitten seiner Toccata in a-Moll mit ihren Läufen und Arpeggien gefordert, der Christian Joppich voll gerecht wurde.