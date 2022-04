Die Karriere der in Oldenburg lebenden Sängerin begann in New York. Dank ihrer Vielseitigkeit und ihres eigenen Stils bekam sie früh Engagements als Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin, die in den TV-Serien "Another World", One Life to Live" und "Ryan's Hope" einen Höhepunkt fanden. Es folgten Engagements am Broadway. Außerdem tourte Anderson mit Produktionen wie "Magic & Lions", dem Gospelmusical "Freedom train" und "Tambourines To Glory" sowie "How Do You Spell Watergate" und "Three Shades of Harlem" durch die USA.

Darüber hinaus ist Al-Yasha Anderson eine erfahrene Studiosängerin. So stand sie unter anderem mit Dr. John und Jocelyn Brown im Studio und hat in Amerika auf vielen CDs Leadvocal und Background gesungen, z.B. "Dancin' & Trancin" von Candido und Raul Marreros "Mi Casa".

Die New Yorker Szene kennt die Künstlerin von Auftritten im "Sweetwaters", "The New York Yacht Club", "Palssons", "Jasons" und vielen anderen. Ihr Repertoire umfasst zeitgenössische Musik von Reggae über Latin bis hin zu Swing, Soul und Jazz.

Als-Yasha Anderson, die vielen Meppenern von der "Duke-Ellington-Night" in guter Erinnerung sein dürfte, tourte mit den Musicals "Hair" und "Golden Gospel Singers" sowie mit dem "Berlin Dance Orchestra" durch Europa und spielte in Theaterproduktionen wie "Klassentreffen 94" im Berliner "Chamäleon Theater". Außerdem wirkte sie im "Tränenpalast" im "Tune Up Acid Jazz Concert" mit und komponierte Musik und Texte für die "Hit Kids"-Jingles und nahm mit der Rockband "C. Chile" eine CD auf.

An der Rock-und-Jazz-School der Musikschule in Meppen wird Al-Yasha Anderson ein Seminar für Rock-Jazz- und Musical-Gesang leiten, das ab 1. Oktober beginnt und sich über ein halbes Jahr erstreckt. Nähere Auskünfte hierzu und Anmeldung bei der Rock-und-Jazz-School der Meppener Musikschule (Tel. 05931/98060).