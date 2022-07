Immer wieder warf Paula forschende Blicke durch die fest verschlossene Ofentür. Doch wer backen will, muss vor allem Geduld haben – bei Muffins 20 bis 30 Minuten lang. Der hungrigen Zeitungsente fiel das Warten ganz schön schwer. Schließlich hatte sie bei den Vorbereitungen schon tatkräftig mitgeholfen. Insgesamt 16 Jungen und Mädchen rührten unter der Leitung von Hauswirtschaftsmeisterin Marion Steinkämper in den Backschüsseln.

Den traditionellen Schokoladenteig suchte Paula darin allerdings vergeblich. „Einige Kinder kommen jedes Jahr wieder“, erklärte Marion Steinkämper dem Zeitungsmaskottchen. „Die können natürlich nicht immer das Gleiche essen.“

Für die begeisterten Hobbybäcker grub sie deshalb tief in ihren Rezeptbüchern und förderte neben süßen auch herzhafte Muffin-Kreationen zutage. Rote und grüne Paprikawürfel vereinten sich dabei mit geriebenem Käse, Buttermilch, Mehl, Backpulver und Öl zu leckeren Paprika-Muffins. Der Käse durfte auch auf den Hawaii-Muffins nicht fehlen. Als echter Hawaii-Pizza-Fan ließ sich die Zeitungsente die mit Ananas und Schinken bestückten Muffins natürlich nicht entgehen.

Als leckere Alternative zum Schokoladenteig empfahl sich der kunterbunte Smarties-Muffin. „Wer von euch mag denn Smarties auch ohne Muffin drumherum?“

Klar, dass bei Paulas Frage alle Finger in die Höhe schnellten. „Es macht einfach Spaß, die Kinder ans Kochen und Backen heranzuführen“, begründete Marion Steinkämper ihr Engagement. Immer häufiger begrüßt sie dabei auch Jungen – nicht nur beim Ferienpass, sondern ebenso in der von ihr geleiteten Hauswirtschafts-AG der Schule.

Christian hat sich schon zum wiederholten Male zum Backen angemeldet und dabei eine ganze Reihe von Rezepten gesammelt. Schließlich rührt er zu Hause auch gerne in der Teigschüssel. Zum Glück hatte Marion Steinkämper eine zusätzliche Rezeptsammlung in der Tasche. Denn zumindest die Vanille-Muffins mit Puddingpulver will Paula unbedingt einmal nachbacken. Und viele der Ferienkinder bestimmt auch.