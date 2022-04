„Durch den Bau des Fun-Parks und des Neubaugebietes Hemsen ist hier ziemlich viel Schwerlastverkehr. Vor Jahren wurde deswegen mal eine Überquerungshilfe gebaut, aber da stehen die kleinen Kinder in der Mitte der Fahrbahn, und die Lkw fahren links und rechts an ihnen vorbei“, beschreibt Ulla Bleker die Situation an der Kreisstraße 239. Diese ist für viele Hemsener Kinder ein Teil des Schulwegs und andererseits eine Hinführung zur Bundesstraße 70 für den fließenden Verkehr. Zudem ist bis vor das Ortsschild eine Geschwindigkeit von 100 km/h erlaubt. Kurz danach folgt aber der Überweg für die Schulkinder, so dass viele Autos an diesem Punkt noch viel zu schnell sind. „Ein Thema ist das schon lange, aber jetzt wollen wir das in Angriff nehmen“, sagt Ulla Bleker. „Ich sah, wie ein Mädchen fast von einem Lkw überfahren wurde, weil es einer Gruppe älterer Schüler über die Straße hinterherlief“, erinnert sich Dorothea Hundertmark mit Schrecken. Und auch Maria Anneken erklärt: „Bisher ist zum Glück noch nichts passiert, aber beinahe hätte es schon oft einen Unfall gegeben. Ich bringe meine Tochter wegen dieser Situation immer selbst zur Schule.“ Alle drei befürchten eine Verschlimmerung der Situation, wenn erst einmal zahlreiche Touristen in Autos oder Bussen den Fun-Park ansteuern.

Die Mütter haben ein Ziel: Eine Ampel muss her. Dafür haben sie sich unter anderem schon hilfesuchend an Landrat Hermann Bröring gewandt. Der verwies an die Stadt Meppen, die an der Stelle eine Verkehrsmessung durchführte. „Es kam raus, dass für eine Ampel zu wenig Autos fahren“, berichtet Bleker. Eine Finanzierung der Ampel durch die Stadt war demnach auszuschließen. Nun wollen die Frauen selbst aktiv werden und Spenden sammeln, damit die Ampel in Eigenfinanzierung angeschafft werden kann. Man wünscht sich eine sogenannte „schlafende Ampel“, die nur durch Druck auf einen Schalter aktiviert wird, ansonsten aber ausgeschaltet bleibt. Die Anlage soll zwischen zwölf- und fünfzehntausend Euro kosten, die man mit Hilfe von Sponsoren und Spenden zusammenbekommen will. „Die Stadt würde dann die anfallenden laufenden Kosten übernehmen“, so Bleker. Sie hofft auf regen Zuspruch, da die Situation nicht nur die Schulkinder betrifft, sondern auch Kirchgänger oder Einwohner, die die Hemsener Sportanlagen nutzen. Informationsveranstaltung für Eltern und Sponsoren: Montag, 17. November, 18 Uhr, in der Grundschule Hemsen