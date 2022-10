Der Verbandsvorsitzende Heinrich Thelker gratulierte Schirmbeck zu seiner Wiederwahl als Kandidat der CDU im Osnabrücker Land für den Bundestag. „Auf Georg kann man sich verlassen, sein Wort gilt etwas im Osnabrücker Land und im Deutschen Bundestag.“

Die notwendigen Wahlen der Delegierten wurden von Bürgermeister Rainer Ellermann geleitet. Schnell und reibungslos wurden Heinrich Thelker als Delegierter und Martin Linkemeyer als Ersatzdelegierter für beide Wahlen bei eigenen Enthaltungen gewählt.

Schirmbeck nahm zu aktuelle Entwicklungen und Entscheidungen im Landkreis Osnabrück und im Bundestag Stellung. Als Mitglied im Haushaltsausschuss konnte Schirmbeck ausführlich auf die Finanzsituation des Bundes eingehen und auf die Probleme, die auch nach der Bundestagswahl noch zu lösen seien.

„Täglich werden derzeit mehr als 1000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse geschaffen, bei Regierungsübernahme wurden jährlich 60 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen, heute steht man vor dem Ende der Neuverschuldungen. Mit einer CDU-geführten Bundesregierung nach der Wahl wird ab 2011 der tatsächliche Abbau der Verschuldung möglich sein“, meinte der Abgeordnete aus Hasbergen. Bis zur Wahl stünden insbesondere im Bereich der Erbschaftsteuer und der Energieversorgung noch wichtige Entscheidungen an. Auch im Bereich der Entfernungspauschale werde mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bis Ende des Jahres gerechnet, so dass danach sofort Regelungen getroffen werden können, die der Verfassung entsprechen.

„Letztlich wird nichts so bleiben, wie es ist, es wird vor allem nicht so gut bleiben, wenn wir uns nicht anstrengen und aktive Politik betreiben“, so Schirmbeck.