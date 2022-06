Während Peking im Fall Piccard darauf verwies, ,,dass wegen des zivilen Flugverkehrs die Sicherheit der beiden Ballonfahrer nicht garantiert werden könne", liegen die Ablehnungsgründe für die Radler noch im Dunkeln. Der Mitarbeiter in der chinesischen Botschaft in Berlin, Du Xiaohuy, teilte auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass man zu dem Fall nicht Stellung nehme.

Nach fast 8000 Kilometern im Fahrradsattel haben Hagen und Jörn inzwischen Oå in der GUS-Republik Kirgisistan erreicht. Hier hoffen sie, doch noch die notwendigen Papiere für eine Reise durch China zu erhalten, nachdem sie trotz tatkräftiger Unterstützung der jeweiligen deutschen Botschaften bei den chinesischen Vertretungen in der iranischen Hauptstadt Teheran und in Ashgabat (Turkmenistan) mit ihrem Anliegen gescheitert waren. Ist ihnen aber kein Erfolg beschieden, so müssen sie von Kirgisistan nach Kasachstan radeln, um von dort aus nach Pakistan zu fliegen. Ihr Fahrrad können sie dann erst wieder in Islamabad besteigen. Von Pakistans Hauptstadt geht es dann die letzten 5000 Kilometer über Amritsar und Neu-Delhi zu ihrer Enddestination, der indischen Hafenstadt Kalkutta, weiter.

,,Du wirst es nicht glauben nach hunderten von Kilometern durch Wüste und Pampa, stehen wir endlich wieder vor einem Internetcafe, ,,mailt Hagen seiner Kieler Freundin Randi begeistert. Den letzten Kontakt über E-Mail hatten die beiden aus dem Iran gehabt. Und nur im Scherz hatten Hagen und Jörn den usbekischen Grenzbeamten vor dem Übertritt nach Kirgisistan nach einem Internetcafe gefragt. Seiner positiven Auskunft wollten sie zunächst keinen Glauben schenken.

Doch nicht nur die Errungenschaften des Hightechzeitalters sind in diesen entlegenen Teil der Welt gedrungen: ,,Mitten in der Wüste habe ich im Radio ,Sting' und den neuen Song von ,Aha' gehört, das war wirklich irre!", liest auch Randi in ihrer Kieler Wohnung nicht wenig erstaunt. Die Unterschiede der Kulturen aber sind auch im Zeitalter der Globalisierung nicht aufgehoben: So konnten sich die Deutschen in Usbekistan vor den Menschen, ,,die alles anfassen und begrabbeln wollten", kaum retten. ,,Wie oft habe ich versucht, ihnen klarzumachen, nicht an der Gangschaltung zu fummeln", klagt Hagen, ,,aber nein, klick, klick". Schließlich habe er einen der Drangsalierer an der Nase gezogen, um ihm zu zeigen, dass er das ja auch nicht gut finde. ,,Aber viel geholfen hat das nicht", räumt der Eckernförder ein.

Eine andere Begegnung kam Hagen und Jörn teuer zu stehen: In der iranischen Stadt Damghan stoppte sie am 7. Mai ein Wagen mit zwei Männern. Sie gaben vor, Polizisten zu sein und fragten nach den Ausweispapieren. Mehr als die Dokumente interessierte sie aber Geld: Mit einem Griff waren 80 Dollar ,,beschlagnahmt". Natürlich stellte sich schon bald heraus, dass die beiden alles andere als Polizisten, sondern schlicht Räuber waren. Abgesehen von dieser negativen Erfahrung erwiesen sich die Iraner aber gegenüber den Deutschen als erstaunlich wohl gesonnen: ,,Viele luden uns in ihr Haus zum Essen ein", schwärmt Hagen.

Apropos Essen: Ihre tägliche Nahrungszufuhr bereitet den beiden zunehmend Sorgen. Denn für Europäer ist die Küche in den südlichen GUS-Republiken nicht unbedingt gemacht. Und so packen Hagen und Jörn immer häufiger ihren Kocher aus. Auf ihm bereiten sie dann am Abend vor dem Hoteleingang Essen für ihre sensiblen Mägen - Hauptbestandteil der Spezialkost sind Kartoffeln. Doch wo es ein Internetcafe gibt, gibt es bestimmt auch ein Restaurant mit europäischer Küche, schöpft Hagen jetzt Hoffnung: ,,Eine schöne Pizza, das wäre es doch!"