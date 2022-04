Angeführt wurde die Gruppe von Heinz Rolfes, der seine Fraktionskollegen Bernd Busemann (Dörpen), Irmgard Vogelsang (Wallenhorst), Ernst-August Hoppenbrock (Melle) und Friedrich Kethorn (Nordhorn) nach Lingen eingeladen hatte. An der Betriebsbesichtigung nahmen außerdem Bernd-Carsten Hiebing, Bürgermeister aus Haren und Landtagskandidat im Wahlkreis Meppen teil, sowie die Lingener CDU-Ratsfrauen Ulla Haar und Swenna Vennegerts.

Hans Willenbrock stellte den Parlamentariern die einzelnen Geschäftsfelder des Unternehmens vor, das sich in den Bereichen EMCO-Badausstattungen, Bautechnik, Klimatechnik und NOVUS Hefttechnik inzwischen weltweit einen Namen gemacht hat. Der Geschäftsführer erläuterte bei der Vorstellung des Betriebs, dass sich die Unternehmensbereiche durch eine hohe Fertigungstiefe auszeichnen würden. Jeder Arbeitsschritt werde vor Ort erledigt und ermögliche somit auch eine schnelle Reaktion auf Marktbewegungen.

Die CDU-Vertreter hörten mit Interesse, dass sich die Erwin-Müller-Gruppe durch eine Dependance in China auch auf dem außereuropäischen Markt etabliert hat. Als weitere Standorte nannte Willenbrock Tschechien und Frankreich. Auch in England versuche das Unternehmen Fuß zu fassen. Obwohl sich seit April eine kleine Rezession eingestellt habe, laufe der Export ganz gut, sagte der Geschäftsführer. Immerhin werden aus dem Bereich NOVUS etwa die Hälfte der Artikel ins Ausland exportiert, bei Badausstattungen sind es seinen Angaben zufolge zwischen 25 und 30 Prozent und bei der Bautechnik knapp 40 Prozent.

Willenbrock wies in dem Gespräch auch auf die große Innovationsfreudigkeit des Firmengründers Erwin Müller hin. Heinz Rolfes bezeichnete diesen als ,,eine der faszinierendsten Unternehmerpersönlichkeiten des Emslandes". Erwin Müller habe es geschafft, durch Kreativität, Erfindergeist und Geduld einen der größten Betriebe im Landkreis aufzubauen. Beeindruckend sei auch dessen hohe soziale Kompetenz gewesen. ,,Bei ihm hat man gespürt, dass er sich seinen Mitarbeitern in besonderer Weise verantwortlich wusste", erinnerte sich Rolfes an den Firmengründer.

Auf eine entsprechende Nachfrage von Bernd Busemann erläuterte Willenbrock, dass das Unternehmen eine ganze Reihe von Ausbildungsplätzen anbiete, ob es nun der Werkzeugmacher, Mechatroniker, technischer Zeichner oder der kaufmännische Bereich sei. Auf die jungen Leute warte eine hochwertige Ausbildung. ,,Wir sind daran interessiert, dass die Azubis am Markt bestehen können", unterstrich der Geschäftsführer.

Deutlich wurde in dem Gespräch, dass die Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft intensiver betrieben werden müsse, um auch in der Zukunft über genügend Fachkräfte verfügen zu können. Willenbrock konnte in diesem Zusammenhang von sehr guten Erfahrungen berichten, die das Unternehmen mit Lingener Gymnasien gemacht habe.