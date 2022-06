Die Gestaltung war für Lucia Gramann und Maria Künnemann ein echtes Experiment. Beide hatten sich mit Gemeindereferentin Gabi Kuhlmann zusammengesetzt. "Als Ausgangspunkt hatten wir das Kirchenbild vom Perspektivplan 2015 des Bistums", sagt Kuhlmann. Der seit 1000 Jahren geübte Brauch, während der Fastenzeit Kreuze, Bilder und Altäre zu verhüllen, habe die Kunst der Hungertücher hervorgebracht. Lucia Gramann malt seit drei Jahren. Trotz knapper Zeit fand sie noch Raum im Terminkalender, sich in der Holzwerkstatt der Künnemanns mit Formen und Farben auseinander zu setzen.

Für Maria Künnemann, die seit acht Jahren malt, erinnerte die Zeit an Erlebnisse in der Kindheit, die sie früh an genaues Beobachten herangeführt hätten.

Der erste Versuch sei trotzdem fehlgeschlagen. Und eigentlich habe sie keinen Kreis malen wollen. "Das Bild sollte offen sein, um darauf hinzuweisen, dass Veränderungen möglich sein müssen", sagte Künnemann.

Die intensiven Auseinandersetzungen mit dem Motiv hatten Auswirkungen auf den persönlichen Glauben. So deutet Lucia Gramann die verborgene Präsenz der Jesusfigur auf den Bildern als starken Aufruf an die Betrachter: "Im normalen Leben ist Jesus nur noch im Handeln der Christen zu spüren und zu erkennen." Auch für Maria Künnemann brachte das Malen die innere Glaubensentfaltung weiter.

Aber auch eine Begegnung der speziellen Art. Nachbarsjunge Ole durfte bei einem Besuch mitmalen. Er hat die Fußballszene unten rechts im Ankumer Hungertuch gestaltet und stolz signiert.