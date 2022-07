Gerade die weiblichen Fans scheinen wie euphorisiert. In den ersten Reihen recken sich wie beim Auftritt eines Teenie-Stars ausgestreckte Hände in Richtung des Musikers - auch mit 52 Jahren hat der ehemalige Frontsänger der Pop-Band a-ha seine Wirkung nicht eingebüßt.

Fast 2000 Zuschauer sind ins Hamburger Congress Centrum gekommen, um den Auftakt von Harkets Solotour zu sehen. Es sind treue Fans, viele können jeden Text, singen fleißig jedes Lied mit. Einige tragen Fan-T-Shirts vom Abschiedskonzert von a-ha.

Der norwegische Musiker ruft der Menge lächelnd auf Englisch zu, wie gut es sei, sie zu sehen. Es ist die erste Platte und Solotour des Künstlers, nachdem sich sein Band 2010 nach mehr als 25 erfolgreichen Jahren trennte. Zum Abschied waren die Musiker auf Welttournee gegangen.

Mit dem Soloalbum «Out Of My Hands» hat Harket nun eine poppige Platte herausgebracht, die musikalisch an die alten Hits von a-ha anknüpft. Die Songs klingen ähnlich, neu erfunden hat sich der Musiker nicht. Und damit hat er Erfolg: Innerhalb von zwei Wochen nach Erscheinen ist die Platte auf Platz drei der Albumcharts geschnellt.

Das Konzert eröffnet der Norweger mit dem Pop-Song «Burn Money Burn» von seinem neuen Album. Die Fans sind begeistert. Als Harket mit seiner vollen Stimme den Pop-Hit «Crying In The Rain» anstimmt, singt das Publikum mit, wiegt sich im Takt. Auch bei Hits wie «Forever Not Yours» und dem neuen Song «I'm The One» bringt der Musiker seine Fans zum Mitsingen, Klatschen und Tanzen.

Insgesamt gleicht das Konzert einer Reise durch das Musikerleben des Norwegers. Dabei scheint der 52-Jährige kaum gealtert zu sein. Mit seinem Outfit und auch mit den Tönen seines neuen Albums erinnert der Sänger an die Zeit der 1980er und 1990er Jahre, in denen er mit a-ha große Erfolge feierte.

Nach rund 90 Minuten bunter Show mit einem Pop-Mix aus alten und neuen Songs verabschiedet sich Harket mit «Take On Me» - dem wohl bekanntesten Song von a-ha. Zu dem Song drängen sich die Fans nach vorne, ganz nah zu ihrem Star.

Bunte Lichter erfüllen den Raum, Dunst liegt in der Luft. Der Musiker fasst die ausgestreckten Hände der Fans in den ersten Reihen. Aus der Menge am Bühnenrand wird ihm ein großer Blumenstrauß in Herzform überreicht - mit lauter roter Rosen.

Bei tosendem Applaus und Partybeleuchtung winkt Harket seinem Publikum, hält dabei den Strauß voller Rosen im Arm. Dann verabschiedet sich der Mann mit der Sonnenbrille und geht lässig von der Bühne.

In Deutschland ist der Künstler mit seiner Solotour noch in München, Frankfurt, Düsseldorf und Berlin zu sehen.