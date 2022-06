Bis zu 2000 Rot-Weiße werden morgen Abend am Lotter Kreuz erwartet. Rund 1000 Essener versorgten sich bisher im Vorverkauf mit Eintrittskarten. „Die neue Südtribüne wird komplett zum Gästeblock, allein schon wegen der Fantrennung“, erklärt Jessica Hess von der SFL-Geschäftsstelle. Ein harter Kern von 400 bis 500 Anhängern soll mit dem Zug nach Osnabrück kommen, um vom Hauptbahnhof mit zehn Sonderbussen der RVM nach Lotte zu fahren.

Der Steinfurter Polizeidirektor Max Gehrke, der den bislang größten Polizeieinsatz in Lotte leiten wird, bezeichnet es als „ungesicherte Information“, wie viele Fans wann und wo ankommen werden. Über Polizeikontakte nach Essen, aber auch zur Bahn AG will er morgen frühzeitig harte Informationen erhalten und seine Kräfte, deren Zahl er nicht nennen möchte, gezielt einsetzen.

Von der Kreuzung B65/Krümpelstraße aus sollen die in Bussen und größeren Blöcken eintreffenden Schlachtenbummler zur Gästetribüne am Kornweg geleitet werden. In dieser Gruppe rechnet die Polizei mit einigen Fans der „Kategorie C“, wie gewaltbereite Hooligans im Polizeijargon heißen. Gehrke geht davon aus, dass „die wenigen geltenden Stadionverbote leicht und zumeist schon am Heimatort durchgesetzt“ werden können. Er betont jedoch, dass „die meisten Zuschauer kommen, um friedlich ein schönes Spiel zu sehen“. Deshalb sehe er auch keinen Anlass zu besonderer Sorge in Alt-Lotte.

Für einheimische Fans öffnet ab 15 Uhr auf dem Platz vor der Haupttribüne eine Fanmeile, zu der nur Besucher mit Karten für die Haupt- oder Westtribüne Zutritt haben. Für Gästefans, die mit dem Auto anreisen, haben die Sportfreunde von Anwohnern Parkflächen auf den Feldern hinter der Südtribüne angemietet. Dort wird eine Parkgebühr von zwei Euro erhoben.

„Erfahrungsgemäß kommen viele RWE-Fans spontan ohne Karte zum Spiel“, weiß Jessica Hess aus der Sicherheitsbesprechung mit der Polizei und dem Essener Sicherheitsbeauftragten. Ein Grund mehr für die Sportfreunde, den Gästen die komplette Südtribüne mit einem Angebot von 2700 Stehplätzen vorzubehalten.