Die Geschichte dreht sich um einen alternden Playboy, der seiner großen Liebe begegnet. Doch der beste Freund (Freeman) des verliebten Junggesellen setzt alles daran, die Romanze zu stören und das Paar auseinanderzubringen.

Warner würde gern Jack Nicholson für die Playboy-Rolle gewinnen, verlautet es aus Hollywood. Nicholson und Freeman standen bereits 2007 als ungleiche Freunde in «Das Beste kommt zum Schluss» vor der Kamera.

Freeman schlüpfte kürzlich unter Clint Eastwoods Regie in die Rolle des südafrikanischen Freiheitskämpfers Nelson Mandela. Der Film kommt unter dem Titel «Invictus» ins Kino. An der Seite von «Stirb Langsam»-Star Bruce Willis will Freeman Anfang kommenden Jahres den Action-Thriller «Red» drehen.