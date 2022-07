Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Mordfrei 12.05.2008, 22:00 Uhr

Am Ende gab’s keinen Mord, keinen Mörder, aber dafür die Gewissheit, einen erstklassigen Krimi gesehen zu haben. Regisseur Lars Kraume, dem wir schon so wunderbare Filme wie „Keine Lieder über Liebe“ im Kino und „Guten Morgen, Herr Grothe“ im Fernsehen zu verdanken hatten, setzte seinem Schaffen ein neuerliches Glanzlicht auf. Sein Krimi um den mysteriösen Tod eines Kindes, die schnelle Vorverurteilung seiner Mutter und die Verzweiflung einer jungen Familie passte nicht nur in eine Zeit, in der kaum eine Woche ohne entsetzliche Schlagzeilen aus gerade diesem Themenspektrum vergeht. Er mahnte auch eindringlich vor übereilten Schuldzuweisungen.