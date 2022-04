Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Mord an Taxifahrer: Kein Geständnis zu erwarten 10.03.2010, 11:05 Uhr

15 Mal stach er auf die Taxifahrerin ein. Dann flüchtete er mit 230 Euro. Doch den Mord an einen anderen Taxifahrer am Vortag will er nicht begangen haben: Ein 20-Jähriger steht in Oldenburg wegen Mordes vor Gericht. Mit einem Geständnis ist offenbar nicht zu rechnen.