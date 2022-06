Gut 120 Möbelhersteller aus Deutschland beachten künftig freiwillig strengere Produktionsbestimmungen. Die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel hat am Dienstag auf der Internationalen Möbelmesse in Köln (14. bis 20. Januar) eine überarbeitete und strengere Fassung der «RAL-GZ 430» vorgestellt. In der Prüfbestimmung geben sich die Unternehmen selbst vor, dass sie eine bestimmte Verarbeitungsqualität garantieren. Verbraucher erkennen diese an dem , das die Möbel tragen.

Neu können auch Matratzen das Siegel bekommen. Vorgeschrieben ist in diesem Fall etwa, welches Mindestraumgewicht diese haben sollen. Oder dass Hersteller ihre Naturlatex-Matratze nur so nennen dürfen, wenn diese tatsächlich mindestens 80 Prozent Naturlatex enthält, erläuterte Reimund Heym, der Leiter des Möbel-Prüfinstituts TÜV Rheinland.

Neben den Unternehmen waren das Umweltbundesamt sowie Prüfinstitute an der Überarbeitung beteiligt. «Auch aus Reklamationen der Kunden sind Erfahrungen eingeflossen», sagte Heym. Umsetzen müssen die Mitgliedsunternehmen die neuen Produktionsbestimmungen spätestens ab dem 18. Januar. Die Hersteller hätten sich nach und nach bereits auf die neuen Begebenheiten eingestellt, so die Gütegemeinschaft. Gut vorbereitet in die Beratung

Wer ein teures Möbelstück wie eine Couch oder eine Küche kauft, lässt sich im Geschäft gerne beraten. Doch wer dann nicht vorbereitet ist, kommt nicht weit. Wenn sich Verbraucher bei über Fehlkäufe beschweren, stelle er immer wieder fest, dass sie nicht genug informiert gewesen seien, sagte Jochen Winning, Geschäftsführer der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel. Das liege aber nicht nur an nicht gut ausgebildeten Beratern, sondern an Kunden, die einfach so in ein Geschäft gingen.

«Bei einem Handy kennen sich die Verbraucher toll aus, sie kennen die technischen Daten.» Bei Möbelkäufen kennen sie ihre Bedürfnisse und die notwendigen Anforderungen an das Stück aber häufig nicht. Die Gütegemeinschaft rät daher, vorab Fragen an den Berater auszuformulieren.

Wichtig sei außerdem, die Raummaße mitzubringen. Den vorhandenen Platz für das Möbel sollte man sorgfältig ausmessen, auch Spielraum sollte dazugerechnet werden. Denn Möbel wirkten dann besonders gut, wenn sie ausreichend Platz im Raum haben. Außerdem müsse dem Berater gesagt werden, wer im Haushalt lebt. Gibt es Kinder oder Haustiere? Dann müssen etwa die Oberflächen der Stücke robuster sein. Außerdem sei es wichtig, sich im Geschäft die Möbel nicht nur im Katalog anzusehen, sondern sie sich zeigen zu lassen und sie anzufassen.