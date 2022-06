Ein Gericht in New York hat den gebürtigen Inder angeklagt, 12 junge Frauen zwischen 2002 und 2006 mit falschen Versprechungen zu einer Modelkarriere angelockt und dann missbraucht zu haben. Seine Opfer waren zur Tatzeit zwischen 15 und 26 Jahren alt, wie die «New York Post» am Samstag berichtete.