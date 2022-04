Technische Innovation, Vernetzung der beiden Kläranlagen, Verbesserung der Reinigungsleistungen und der Gewässergüte für Hunte und Strothbach sowie Beitrag zur Sanierung des Dümmers sind einige der ehrgeizigen Ziele, die mit dem neuen Abwasserkonzept verbunden sind.

Helmut Wilker betonte im Beisein zahlreicher Gäste, dass von 16 Kilometer Rohrleitungen mittlerweile 13,5 Kilometer fertiggestellt sind. Die Pumpwerke stehen baulich zu 95 Prozent, Pumpwerksausrüstungen und Schlammbehandlung zu mehr als 50 Prozent. Mit der Installation der Mess- und Steuertechnik ist begonnen worden. Da sei ein Richtfest gerechtfertigt.

Der Verbandsvorsteher dankte allen an Entwicklung und Umsetzung beteiligten Personen, Behörden und Institutionen, besonders Prof. Dr. Karl-Ulrich Rudolph vom Institut für Umwelttechnik der Universität Witten-Herdecke und der Gesellschaft für Abwasserberatung in Nordhorn sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteiligten Firmen, des Wasserverbandes und der Wasserwerke. Ein besonderer Gruß galt Klärmeister Manfred Olfens und seinen Kollegen, die in der Bauphase ihre Arbeit unter erschwerten Bedingungen zur Zufriedenheit aller erledigten.

Viele Menschen, so Wilker, „betrachten die Entsorgungsfrage in heutiger Zeit als selbstverständlich zur vollsten Zufriedenheit gelöst“. Im Altkreis Wittlage entstehe ein Verbundsystem, das dazu beitrage, Zukunft zu gestalten. Es wäre unverantwortlich, Wasser zu verbrauchen, ohne es vor der Rückführung in den Naturkreislauf optimal zu reinigen. Vor diesem Hintergrund sei auch der finanzielle Aufwand des Projektes gerechtfertigt. Der Wasserverband müsse vorausschauend planen und handeln, um Ver- und Entsorgungssicherheit garantieren zu können.