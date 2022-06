Sylvia Kruck trägt heute eine weiße Bluse von ihrer Oma - mit mintgrünen Knöpfen aufgepeppt. Eigentlich hatte sie bloß die Regale in dem ehemaligen Tabakgeschäft kaufen wollen. Doch die Bretterkonstruktion war im Verkaufsraum eingemauert. Da beschloss Kruck kurzerhand, «den ganzen Laden mit diesen Regalen» zu mieten. Beim Nähen zeigt Kruck Liebe zum Ungewöhnlichen, zum Beispiel bei der Schürze: Das Muster von 1971 zeigt eine Kuckucksuhr und einen Blumenstrauß. «Die Leute haben einfach die Nase voll davon, immer alles von der Stange zu kaufen», sagt die extrovertierte 55-Jährige.

In Dresden verkauft sie originelle Einzelstücke, zum Beispiel ein elegantes Abendkleid, geschneidert aus einem Blaumann. Ihre recycelten Stücke sollen eine Botschaft übermitteln, sagt die studierte Politologin. Mit der Kreuzung aus Arbeiter- und Abendkleidung spielt sie mit Schichten und Geschlechterrollen.

An Rohstoffen für neue Kreationen fehlt es Kristina Krömer nicht. Es gebe einen großen Kreis älterer Damen in der Nachbarschaft, die gern Kleidung spenden. «Irgendeine Tüte hängt immer an meiner Tür», erzählt sie. Die Leute seien dankbar, weil sie wissen, dass ihre Kleider weitergetragen werden. «Die Geschichte, die diese Leute mit der Klamotte verbinden endet dann, aber eine neue fängt an.»