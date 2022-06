Bislang waren Hausleiter Martin Schnellhammer und seine Mitarbeiter auf ihre Privatwagen angewiesen, wenn sie die Suchtmittelabhängigen, die nach ihrer Therapie in Glandorf wieder ein suchtunabhängiges Leben in normaler Umgebung lernen müssen, im gesamten Landkreis betreuten. Mit dem neuen Kleinbus wird es jetzt einfacher, diese ambulanten Bewohner des Theresien-Hauses, eine Einrichtung der Caritas, nicht nur vor Ort zu betreuen, sondern sie auch an gemeinsamen Unternehmungen teilhaben zu lassen.

Das Theresien-Haus ist eine der ersten Einrichtungen in Deutschland, die eine solche ambulante Betreuung von Suchtkranken nach einer erfolgreichen Entwöhnung im stationären Bereich anbieten. Es geht darum, nach einer Alkohol- oder Medikamenten-Abhängigkeit schrittweise das normale Leben wieder meistern zu lernen, denn fast immer hat die Sucht nicht nur den Arbeitsplatz gekostet, sondern auch die Beziehung zu Familie und Freunden zerstört. Ohne die ambulante Betreuung würden die Betroffenen nach ihrer Therapie im Theresien-Haus in die Einsamkeit entlassen, was schnell wieder zur Kontaktaufnahme zu den früheren suchtbezogenen Freunden führen würde und so ein Rückfall in die Sucht vorprogrammiert wäre.

Umso mehr freute sich Schnellhammer, dass ihm und der Heimratsvorsitzenden Sigrun Ebsen der Kleinbus von Matthias Rahe vom Glandorfer Autohaus Krause im Auftrag der Aktion Mensch übergeben wurde. Damit kann die ambulante Betreuung von den 25 Bewohner in Einzelwohnungen und vier Wohngruppen im Landkreis Osnabrück noch besser gewährleistet werden.