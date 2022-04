Die Gebäude des städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes an der Jahnstraße waren jahrelang das Ziel von Farbschmierern. „Irgendwann haben wir angefangen, gleich alles zu fotografieren, bei der Polizei anzuzeigen und am selben Tag überzustreichen. Das hat gewirkt: Unsere Gebäude werden kaum noch beschmiert“, sagen Hildegard Meyer zu Vilsendorf und Martin Donnermeyer. Dieses Prinzip des sofortigen Handelns wurde schließlich auf alle städtischen Gebäude übertragen. Die einzelnen Ämter, die Schmierereien entdecken, beauftragen das Amt für Abfallwirtschaft, die Graffiti zu entfernen - gegen Rechnung.

Seit einiger Zeit ist das Graffiti-Mobil ein neues Multicar-Fahrzeug, von den Mitarbeitern der Abfallwirtschaft selbst für ihre Zwecke aufgerüstet. Allein in diesem Jahr absolvierte die Fahrzeugbesatzung 26 Einsätze an städtischen Gebäuden und weitere zehn an Brücken und Mauern, deren Eigentümer nicht sofort zu ermitteln ist.

„Das ist eine konzertierte Aktion“, betont man beim Abfallwirtschaftsbetrieb. Einerseits geht das Osnabrücker City Marketing (OCM) entschieden gegen die Verunzierungen an privaten Gebäuden innerhalb des Walls vor. Wie berichtet, übertüncht auf OCM-Initiative ein Malermeister die Graffiti zum Vorzugspreis. Parallel lässt die Stadt durch ihr Graffiti-Mobil die Schmierereien an städtischen Gebäuden schnellst möglich entfernen und kümmert sich auch um Objekte, für die sich niemand zuständig fühlt. „Da entfernen wir die Farbe, streichen aber nicht“, betonen die städtischen Mitarbeiter.Wenn das Graffiti-Mobil ausrückt, prüfen Richard Teske und Ewald Bergmann zunächst das Gemäuer und entscheiden dann, wie sie die Farbe am Besten entfernen können. Meist wird die Schmiererei zunächst mit einem Gel eingeweicht, anschließend mit einem Wasserstrahl entfernt. Das Wasser wird sofort wieder abgesaugt und in mehreren Filtern gereinigt.

Schwierig wird es, wenn sich mehrere Sprayer auf einer Wand „verewigt“ haben und etliche Farbschichten übereinander liegen. Dann muss auch mal die Stahlbürste eingesetzt werden.

Wichtig ist allen Graffiti-Initiativen, dass den Sprayern die Lust am Sprühen genommen wird: „Wenn deren Zeichen nicht einmal 24 Stunden an einer Wand prangt, sondern sofort entfernt wird, verlieren die die Lust. Und sofortiges Entfernen tut dem Stadtbild auch gut“, heißt es aus dem Abfallwirtschaftsbetrieb.