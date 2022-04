Der Arbeitskreis begrüßt zwar die Bestellung eines Behindertenbeauftragten durch die Stadt Lingen, stellt aber zugleich Forderungen an dessen Kompetenz und bezweifelt, dass ein, wie von der Stadt beschlossen, ehrenamtlich Tätiger die Funktion eines Behindertenbeauftragten angemessen ausfüllen könne. Im Arbeitskreis „Mittendrin“ haben sich 2003 Eltern von Kindern mit Behinderung zusammengefunden. Aus dem ursprünglichen Gedanken, den Kindern eine geeignete Freizeitgestaltung zu bieten, ist längst mehr geworden. „Viele Rechte erfährt man nur von anderen Eltern“, erklärte Petra Chapman den Wert des Arbeitskreises für Betroffene.

Silke Jansmann ergänzte: „Mittlerweile sind wir die Experten und wollen als Eltern ernst genommen werden.“ Der Behindertenbeauftragte der Stadt Lingen müsse viele Dinge können. „Es wäre sinnvoll, wenn zwei bis drei Leute das Amt ausüben, die sich gegenseitig in ihren Kompetenzen ergänzen“, schlug Christel Schütte vor.

Jansmann ging im Gespräch mit unserer Zeitung noch einen Schritt weiter. „Die Stadt muss eine Vorabanalyse machen, was eigentlich gebraucht wird“, forderte sie. Dabei müsse man berücksichtigen, dass manchmal auch kurzfristige Fragen dringend beantwortet werden müssten. Daher müsse der künftige Behindertenbeauftragte „mindestens dreimal wöchentlich ansprechbar sein“, verlangte Chapman. Das wäre zusammen mit den geforderten Kompetenzen „für einen Ehrenamtlichen sehr viel Arbeit“.

Laut Jansmann möchte der Arbeitskreis „Mittendrin“ bei der Bestellung des Behindertenbeauftragten mit der Stadt zusammenarbeiten. „Alle nicken bei unseren Ideen ganz begeistert, aber entschieden wird über unsere Köpfe hinweg“, beklagt Jansmann das bisherige Verhalten der Verantwortlichen. Immerhin habe die CDU-Fraktionsvorsitzende im Lingener Stadtrat, Swenna Vennegerts, jetzt den Arbeitskreis gebeten, ein Anforderungsprofil an den künftigen Behindertenbeauftragten zu erstellen. Schütte merkte an, dass sich der künftige Stelleninhaber nicht nur auf Kinder mit Behinderung beschränken dürfe. Um sicherzustellen, dass der Behindertenbeauftragte von den Betroffenen nicht so einseitig gesehen werde, solle er möglichst nicht aus dem Bereich des Christophoruswerkes kommen, äußerte ein Mitglied des Arbeitskreises. „Man sollte jemand fragen, der etwas davon kennt“, forderte Jansmann als betroffene Mutter abschließend die Stadt auf, die Kompetenz und Anregungen des Arbeitskreises „Mittendrin“ bei der Berufung des Behindertenbeauftragten zu berücksichtigen.

Betroffene Eltern, die Informationen über den Arbeitskreis wünschen, können sich bei Christel Schütte unter der Telefonnummer 0591/63667 melden.