Da erhielt nämlich eine Bramscherin einen „Pressemitteilungsentwurf an die Bramscher-Tageszeitung im Gewinnfall“. Den sollte sie unterschreiben, damit der Text im Falle des Gewinns an die Zeitung geschickt werden und erscheinen kann. „Sogar der Bürgermeister gratuliert mit Blumen und Jubelrede“, heißt es darin. Praktischerweise könne sie ja die Rücksendung ihrer Einverständniserklärung mit einer „unverbindlichen Warenanforderung“ verbinden. Dazu eine Mitteilung der Presse: Wenn dieser Text tatsächlich irgendwann bei uns auflaufen sollte, landet er prompt im Papierkorb. Da sollte auch die Bramscherin aller Unterlagen dieser merkwürdigen Firma entsorgen, rät der Tuchmacher. Nur am Rande: Unser Bürgermeister ist eine Bürgermeisterin. Bis morgen