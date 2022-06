Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Mitbewohner angesteckt: "Er redete zu viel" 25.08.2009, 12:18 Uhr

In einem Wohnheim an der Bahnhofstraße in Münster haben zwei Männer bereits am Donnerstag vergangener Woche gegen 23:30 Uhr einen Mitbewohner in Brand gesetzt. Die Tat wurde erst durch eine Mitteilung des behandelnden Krankenhauses später bei der Polizei bekannt.