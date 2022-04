Das Freibad in Bersenbrück ist das erste im Altkreis, das am Sonntag ab 9 Uhr zum kühnen Sprung ins kühle Nass einlädt. Von 11 bis 17 Uhr erwarten die Besucher im 28 Grad Celsius warmen Wasser jede Menge Unterhaltung und Aktionen. Den Besuchern wird ein Blick hinter die Kulissen geboten.

In Bippen startet Schwimmmeisterin Maria Kirk am Wochenende mit dem Auffüllen des Beckens. Etwa eine Woche wird es dauern, bis das Bad voll ist. „Wir wollen auf jeden Fall am 1. Mai betriebsbereit sein“, sagt die Schwimmmeisterin. Ob das Freibad dann auch tatsächlich öffnet, ist ein bisschen vom Wetter abhängig. Was aber schon jetzt feststeht: Auf die Gäste warten einige Neuerungen. So ist in den vergangenen Wochen der Eingang des Freibades neu gestaltet worden. Auch hat der Förderverein neue Spielgeräte angeschafft – beispielsweise ein Wasservolleyballnetz.

Auch in Fürstenau hat Betriebsleiter Rainer Reuter zurzeit alle Hände voll zu tun. Pumpen werden installiert, Spielgeräte aufgebaut und die Technik des Wegemühlenbades einer Kontrolle unterzogen. „Bis auf einige Kleinigkeiten ist alles erledigt“, sagt er. Zum 1. Mai will er das Bad betriebsbereit haben. Was nicht bedeutet, dass eine frühere Öffnung ganz unmöglich ist. Voraussetzung wären ein paar warme Tage, damit das Wasser auf angenehme Temperaturen aufgeheizt werden kann. Die Preise in Fürstenau bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Auch auf Neuerungen dürfen sich Schwimmbadbesucher freuen. „Auf der großen Liegewiese werden zwei große Sonnensegel als Schattenspender gespannt“, verspricht Reuter.

Ab Samstag, 15. Mai, locken die Freibäder in Quakenbrück und Nortrup zum feuchtfröhlichen Badespaß. Die erfreuliche Nachricht für Neptuns Jünger: Die Preise in der Samtgemeinde Artland bleiben stabil.

Gute Nachrichten gibt es für die Einwohner in Merzen und Neuenkirchen: Das Freibad Ueffeln, das die Stadtwerke Bramsche betreiben, bleibt in diesem Jahr geöffnet. Am Sonntag, 2. Mai, beginnt die neue Saison.