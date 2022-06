Seit fast drei Wochen hat der Winter den Altkreis Meppen fest im Griff. Schneeberge türmen sich vor allem in den Nebenstraßen der Wohngebiete nicht nur am Gehwegrand, sondern auch auf den Fahrbahnen, sind zu mondartigen Kratern gefroren. Mit Schneeschiebern kommen viele Anwohner nicht mehr dagegen an. Spaten und Schippen werden herausgeholt, um die harten Massen Stück für Stück abzutragen.

„Ich bin jetzt schon fast eine Woche immer wieder dabei, die Berge hier vor unserer Ausfahrt platt zu machen“, deutet ein Anwohner in der Max-Planck-Straße in Nödike auf die trotz leichten Tauwetters immer noch aufgetürmte weiße Pracht. Räumfahrzeuge waren hier nicht im Einsatz. Der Schnee liegt deshalb hoch auf der Fahrbahn, an den Ein- und Ausfahrten haben sich tiefe Autospuren in die Massen gefräst. „Wenn ich vor allem früh morgens mit meinem Pkw hier herausfahren will, fährt der sich regelmäßig fest“, sagt der Mann und trägt mit einem Spaten wieder ein kleines Stück Schnee ab.

In dem steckte in der nicht allzu weit entfernten Röntgenstraße eine Frau aus Münster fest. Sie wollte in der Dämmerung die Heimfahrt antreten, kam mit ihrem Pkw aber lediglich aus einer Ausfahrt und saß fest. Alles Vor-und Zurücksetzen half nichts, die Reifen hatten sich festgefressen. Ein hilfsbereiter Anwohner, der mit seinem Auto vorbeikam, fuhr an die Seite, stieg aus, half anschieben. Als er dann weiterfahren wollte, steckte auch sein Pkw zunächst fest. Szenen, zu denen es noch öfters kommen wird, denn ein Streuen bzw. Räumen durch die Kommunen ist in Wohngebieten nicht vorgesehen. „Lediglich Schulwegstrecken werden frei gemacht“, erklärte gestern ein Sprecher der Stadt Meppen dazu. Hier ist das Streusalz immer noch knapp. „Die Restmengen reichen nur noch, um punktuell Gefahrenstellen zu beseitigen“, sagt Manfred Krause, Technischer Leiter des Meppener Baubetriebshofes. Neues Salz sei lange bestellt, eine Lieferung aber noch nicht absehbar. Von diesen Problemen seien alle Kommunen betroffen. „Einigen ist das Salz schon komplett ausgegangen“, weiß Krause. 13 Mitarbeiter des Baubetriebshofes Meppen haben von 4 bis 20 Uhr Rufbereitschaft. Neun Fahrzeuge und zwei Handkolonnen mit jeweils drei Mitarbeitern samt Pritschenwagen sind zurzeit im Wintereinsatz. Drei Schmalspur- und zwei große Schlepper helfen ihnen bei den Räumarbeiten. Wo die Geräte keinen Platz haben oder nicht durchkommen, ist manuelle Kraft gefordert: Dann beseitigen die Männer die Schneeberge mit Schippen wie zum Beispiel am Busbahnhof. Seit 1997 verwendet die Stadt Meppen auch Flüssigsalz. Das Verfahren gilt als effektiver, umweltfreundlicher und wirtschaftlicher: Auch bei extremen Minusgraden kann Flüssigsalz gegen Raureif und Glatteis eingesetzt werden. Das herkömmliche Salz dagegen verliert ab einer Temperatur von minus sieben Grad an Wirkung, unter zehn Grad ist es nahezu wirkungslos. Zurzeit verwenden drei Fahrzeuge Flüssigsalz.