Nachdem sich das letzte Abo enttäuschend schlecht verkaufen ließ, wollen es der Verein Universum und der Runde Tisch Kulturarbeit als Veranstalter mit Unterstützung der Volksbank Bramgau jetzt noch einmal wissen: "Blues Company", "Cale Copf Company" und Hans Scheibner heißen die drei großen Zugnummern im Paket, das 50 Euro kosten soll und damit sehr günstig ist, wie Jan Rathjen findet: "Da ist die letzte Vorstellung praktisch umsonst", gibt der Universum-Geschäftsführer Einblick in die Kalkulation, mit der zum Jubiläum noch einmal versucht werden soll, das Kultur-Abo zu etablieren. Wie immer sind im Preis reservierte Plätze im Mittelblock und ein Getränkegutschein enthalten.

Den Anfang macht am Mittwoch, 19. Februar Tosho Todorovics "Blues Company". Das Osnabrücker Urgestein hat in Bramsche eine große Fangemeinde, die sich auf ein Konzert in familiärer Atmosphäre freuen dürfte.

Noch beliebter ist vielleicht die andere namhafte Company: Zum Jubiläum des "Universum", in dem die Hagener schon ganz am Anfang ihrer Karriere auftraten, ist die Cale Copf Company wohl zum letzten Mal live im Filmtheater zu erleben, das für ihre Verhältnisse inzwischen schon zu klein geworden ist. "Wer da sicher dabei sein will, wird sich wohl ein Abo holen müssen", weist Rathjen darauf hin, dass auch für diese Veranstaltung am 12. März Einzelkarten erst nach Beginn der Abo-Reihe zu haben sein werden.

Ein anderer alter Bekannter, der noch viel prominenter ist, kommt am Dienstag, 6. Mai, zum dritten Mal ins Bramscher Kino: Auf Einladung der Volkshochschule präsentiert Hans Scheibner sein neues Programm "mit aller Kraft drumrum".

Drei Veranstaltungen der Reihe nehmen Bezug zum Kino-Jubiläum: Am 23. April beginnt der große "Marlene-Abend". Zunächst gibt es den Film von Joseph Vilsmaier, dann präsentiert Jutta Habicht ihr dazu passendes Bühnenprogramm "heute abend, da such ich mir was aus". Und zum Schluss gibt es "Die Legende vom Ozeanpianisten" am 21. Mai zunächst als Theaterstück und am 17. Juni schließlich als Film zu sehen.

Das Kultur-Abo gibt es im Kino, im Buchladen am Mühlenort, bei der Volksbank Bramgau und jetzt auch bei Spielwaren Twenhäfel. Wie immer kann die Karte an andere weitergegeben werden.