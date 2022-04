Anlässlich der beiden Mitgliederversammlungen stimmten am Samstagabend im Forum Melle rund 550 Sportler über die Fusion ab. Als dann das Ergebnis feststand, zeigte sich, dass in beiden Saalhälften mehr als die notwendigen Dreiviertel für die Neugründung des SC Melle 03 waren.

„Nun ist endlich ein Traum in Erfüllung gegangen, der vor fast 60 Jahren noch nicht realisiert werden konnte“, freute sich Günter Hinze, nachdem er das Podium erklommen und den elf Mitgliedern beider Vorstände gratuliert hatte. Als einer der wenigen im Saal war der Steuerberater am 17. Januar 1946 bei der historisch bedeutsamen Versammlung aller Meller Sportler anwesend. Damals konnten sich die Bürgerlichen und Arbeiter nicht auf einen gemeinsamen Weg einigen. Deshalb wurden zwei Sportvereine in Melle-Mitte gegründet.

Klar war der Wahlausgang am Samstagabend keineswegs, denn die Opposition im Lager des TuS „Einigkeit“ erwies sich als erwartungsgemäß stark.

Insgesamt gaben 551 Sportler aus beiden Vereine ein gültiges Votum über die Verschmelzung zum SC Melle 03 ab. Während jedoch unter dem grün-weißen Banner weniger als zehn Prozent von ihrem Vetorecht Gebrauch machten und den 320 Ja- schließlich 32 Nein-Stimmen gegenüberstanden, mussten sich beim TuS mindestens 149 der insgesamt 199 anwesenden Sportler für einen Zusammenschluss aussprechen. Als dann das endgültige Ergebnis feststand, verkündete der Notar Ludwig von Bar unter dem frenetischen Jubel aller Sportler, dass 152 für und 47 gegen eine Fusion gestimmt hatten. Die notwendige Mehrheit wurde somit mit einem hauchdünnen Plus von nur drei Stimmen erreicht.

Endgültig vollzogen wird die Verschmelzung am 1. Juli 2003, indem beide Vereine ihr Vermögen mit allen Rechten und Pflichten in den SC Melle 03 einbringen. Damit die Interessen beider Vereine gewahrt bleiben und Tura „Grönenberg“ nicht seine Größe gegen den TuS „Einigkeit“ ins Feld führen kann, gilt im Hinblick auf die Besetzung des Vorstands bis 31. Dezember 2007 eine Übergangsregelung.

Sechs Turaner und fünf TuSler werden in den ersten Vorstand berufen. Erster Vorsitzender des „Elferrates“ wird Hans Wedegärtner, zweiter Vorsitzender Gottfried Müller. Als Stellvertreter ernannt werden außerdem Stefan Siepelmeyer (verantwortlich für Vereinsentwicklung), Harald Wippermann (Finanzen) und Matthias Pietsch (Sport). Unterstützt werden sie von Günter Kaufmann (Vereinsentwicklung), Andreas Leder (Finanzen), Margret Otto (Sport), Hans Peter Meinke (Marketing), Diane Paehl (Marketing) und Hermann Kuipers (Controlling). Hauptamtlicher Geschäftsführer wird Sebastian Diekmann aus Bünde.