Und so gab sich Gabriel denn auch betont locker. Und als ihm beim Rheder Landwirtschaftsmuseum Schüler ihren selbst gebauten Rennwagen vorstellten, ließ es sich Gabriel nicht nehmen, eine Probefahrt zu wagen (Foto rechts). Mit genügend Schub durch die Schüler sprang das Gefährt an, Gang rein, Gas geben und schon sauste der SPD-Politiker los.

Schulrektor Hermann Wilkens wies indessen darauf hin, dass hinter der ,,Bastelei" an dem Flitzer durchaus ein Konzept stehe. Durch die praktische Tätigkeit würden die Jugendlichen zielgerichtet auf die Ausbildung vorbereitet. Vor dem Besuch des Landwirtschaftsmuseum in Rhede hatten sich der Ministerpräsident und seine Reisegefährten im ,,Papenbörger Hus" am Obenende in Papenburg bei einem Mittagessen gestärkt. Schließlich wartete in Rhede mit dem ,,Bauernpatent" (Wasser schleppen, Mist karren und Kühe melken) harte landwirtschaftliche Arbeit auf die Gäste.

,,Wir wollen mit dieser jährlich statt findenden Reise Jugendlichen, die sonst nicht in Urlaub fahren könnten, die Gelegenheit geben, etwas vom ,Ferienland Niedersachsen' zu sehen", erläuterte Ministerpräsident Gabriel den Hintergrund der Sommerreise. Vom Emsland aus führte die Tour weiter auf die Nordseeinsel Borkum.