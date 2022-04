Peter Rehme ist Besitzer der kompletten Grafiksammlung von Franz Hecker und darüber hinaus einer großen Sammlung von Ölbildern und Studien. Auch Dieter Hartlage ist im Besitz einer namhaften Hecker-Sammlung.

'"'Meine Absicht, die Bilder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, kann hier im Kreismuseum in hervorragender Weise realisiert werden'"', freut sich Sammler Rehme. '"'Da das allgemeine Interesse an Hecker in den vergangenen Jahren gestiegen ist, kann ich mit dieser Präsentation meiner Sammlung den Wunsch vieler Bürger erfüllen.'"'

Zum ersten Mal werden damit im Landkreis Osnabrück Arbeiten von Franz Hecker in repräsentativer Auswahl als ständige Ausstellung zu sehen sein. Mit wechselnden Schwerpunkten und Themen wird in den nächsten Jahren das Werk eines Malers vorgestellt, der in der Region tief verwurzelt ist und ein hohes Ansehen genießt. Bisher wurden Bilder von Hecker aus verschiedenen Sammlungen in etlichen Sonderausstellungen gezeigt. '"'Eine ständige Präsentation konnte bisher jedoch noch nicht realisiert werden, wurde jedoch von vielen Freunden seiner Arbeit vermisst'"', berichtet Kreisrat Rottmann. Zusammen mit dem Museumsleiter Gerhard F. Philipp wird jetzt gemeinsam mit den Sammlern ein Konzept erarbeitet, das den Arbeiten Heckers und der umfangreichen Sammlung gerecht wird. Damit wird im Museum des Landkreises ab November nicht nur ein neuer Beitrag zur Regional- und Kulturgeschichte zu sehen sein, sondern zugleich ein Maler gewürdigt, der schon früh das Osnabrücker Land über seine Grenzen hinaus bekannt gemacht hat.