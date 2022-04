'"'Der Mann war auf der Osnabrücker Straße in Richtung Wissingen unterwegs, als sein VW Sharan auf schnurgerader Strecke aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam'"', berichtete ein Sprecher der Polizei in Melle zum Abschluss der ers ten Ermittlungen. Anschließend sei der Pkw des 46-Jährigen frontal und ungebremst gegen eine mächtige Eiche geprallt.

Der aus Melle stammende Fahrzeugführer trug bei dem Aufprall schwere Verletzungen davon. An der Unglücksstelle nahmen ein Notarzt und mehrere Rettungsassistenten der DRK-Rettungswache Melle die Erstversorgung des Patienten vor, der anschließend mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in das Christliche Klinikum transportiert wurde. Am Pkw des Mannes entstand Totalschaden. Auch der Straßenbaum wurde erheblich beschädigt. Für den Zeitraum der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Alarm löste die Rettungsleitstelle Osnabrück am Mittag des Ostersonntags für die Mitglieder der Ortsfeuerwehren Riemsloh, Hoyel, Groß Aschen und Bruchmühlen sowie für die Drehleitereinheit der Ortsfeuerwehr Melle-Mitte aus. Der Grund: Auf einem Anwesen an der Wallenbrücker Straße sollte ein Wirtschaftsgebäude brennen.

'"'Bei ihrem Eintreffen fanden die Einsatzkräfte ein kleines Osterfeuer vor, durch dessen Wärmestrahlung sich Teile einer Holzverkleidung der Scheune entzündet hatten'"', berichtete Feuerwehr-Pressesprecher Ludger Flohre. Den Feuerwehrleuten sei es rasch gelungen, den Brand mit Wasser aus einem der Tanklöschfahrzeuge unter Kontrolle zu bringen.