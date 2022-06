Im Heilbad waren im Ortskern zwischen Grünem Weg und Friedhof jeweils am hellichten Tag immer wieder Pkw aufgebrochen worden. Entwendet wurden dabei Handys, Handtaschen, aber auch Autoradios. Der Täter schlug die Seitenscheibe ein, um an die Wertsachen zu gelangen.Am vergangenen Donnerstag beobachtete dann ein aufmerksamer Zeuge einen jungen Mann, der sich auffällig für abgestellte Wagen samt Inhalt interessierte. Am gleichen Tag wurde dann auch ein Wagen aufgebrochen. Aufgrund der guten Beschreibung des Zeugen konnte die Polizei einen jungen Mann aus Bad Laer vorläufig festnehmen, der den Großteil der Taten gestand. Er habe, so die Polizei, durch die Diebstähle seine Drogensucht finanziert. Der 20-Jährige wurde zunächst auf freiwilliger Basis in das Landeskrankenhaus Osnabrück zur Entgiftung eingeliefert.