'"'Der Wunsch war unter anderem von Firmen an uns herangetragen worden, die ihren Mitarbeitern zu Weihnachten gerne solche Coupons schenken wollten'"', berichteten der Vorsitzende des Vereins für Wirtschaft und Werbung in Meppen (VWW), Oliver Löning, TIM-Geschäftsführer Manfred Büter und WiM-Geschäftsführer Ansgar Limbeck gestern bei der Vorstellung des Gutscheins. '"'Eine tolle Sache, eine prima Idee'"', fanden sie mit Blick auf die Ratlosigkeit manchens bei der Wahl eines Präsentes für den Partner, Mutter, Kegelbruder etc.

Im TIM-Büro gibt es seit gestern den Meppener Geschenk-Gutschein. Die Höhe des Betrages bestimmt der Besteller selbst. Der Beschenkte kann bereits in mehr als 30 Meppener Geschäften und Restaurants diesen Gutschein einmalig einlösen. '"'Bis Ende April sind es sicher mehr als 50 Betriebe, in denen der Geschenk-Gutschein gegen ein Präsent umtauschen kann'"', ist Büter optimistisch. In den Gutschein wird als Anlage die Auflistung der Betriebe genannt, in denen er eingelöst werden kann. Zudem wird an den Meppener Geschäften künftig mit einem Aufkleber auf die die Möglichkeit der Einlösung des Gutscheins hingewiesen.