Gruppenleiter Matthias Lingstädt tauchte am Pfadfinderstand ebenfalls nach Gummibärchen. FOTO: Stefanie Hiekmann Vermischtes Mit Gummibärchen auf Tauchstation 12.05.2008, 22:00 Uhr

Nicht in den Sand, sondern ins Wasser hat so manch ein Besucher seinen Kopf beim Wal lenhorster Pfadfindertag gesteckt. Mit dem Mund galt es, sich beim „Gummibärchentauchen“ am Aktionsstand der Mädchengruppe „Couchpotatoes“ möglichst viele der untergetauchten Tierchen zu angeln.