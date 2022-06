Schulsozialarbeiter Wilfried Gerke hatte die Sache in die Hand genommen und fand in Jenny Moll-Heisig eine kreative Kraft, die am Computer mögliche Fresken entwarf und zur Diskussion stellte. "Wir wollten nicht irgendwie streichen", erklärte Gerke. Die Entwürfe fanden jedenfalls breite Zustimmung; als Alois Lager vom Gebäudemanagement signalisierte, dass die Stadt die Materialkosten trägt, ging es im Frühjahr ans Werk.

Mit Erfolg warben Gerke, Lampe und Sandra Castrup in den Klassen um tatkräftige Unterstützung. Gleich im Anschluss an sechste Stunden, in der Freizeit und sogar in den Ferien trafen sich Freiwillige, um unter Anleitung Wände nach den Entwürfen von Moll-Heisig farblich zu gestalten. "Das ist von Dauer", gab sich der Schulleiter zuversichtlich, dass die "Kunstwerke" nicht wie andere Wände beschmutzt oder beschädigt werden. Die Hauptschüler identifizierten sich schließlich mit ihrer Arbeit: "Ich bin dabei gewesen."

Laut Gerke "soll und muss es weitergehen". Lampe und Castrup fanden bemerkenswert, dass die Hauptschüler "mit Spaß bei der Sache geblieben" seien. Der Schwung solle mitgenommen werden, wenn jetzt Treppenhaus und Eingangshalle an die Reihe kommen.