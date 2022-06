Im Eröffnungsspiel wurde der Titelverteidiger der U-16-Teams, der Berliner TSC, im ersten Satz mit 25:14 aus der Halle gefegt und im zweiten Durchgang mit 25:23 in Schach gehalten. Spätestens jetzt war Lintorf wieder im Favoritenkreis gelandet.

Es folgte die Partie gegen den Ostdeutschen Meister VC Dresden. Der anwesende Jugendnationaltrainer sah nun die zwei Gesichter der VfLer. Mit 25:11 ging es fulminant los. Postwendend folgte im nächsten Durchgang mit 22:25 ein unnötig abgegebener Satz, um dann wieder im entscheidenden Tiebreak mit 15:7 für klare Verhältnisse zu sorgen.

Damit ging es im letzten Vorrundenspiel um den Gruppensieg gegen den TSV Husum. Der Widersacher war identisch mit der Landesauswahl Schleswig-Holstein und hatte sich zusätzlich noch mit zwei russischen Auswahlspielern verstärkt.

Mit Spannung wurde diese Partie im Pool B – laut Ausrichter die beste und dramatischste Partie der DM – erwartet. Mit welcher Nervenstärke die Lintorfer mehrere Satzbälle abwerten, war beeindruckend. Das Resultat spricht Bände: 28:26 und 29:27 für den VfL Lintorf.

Dann ging es als Gruppensieger im Viertelfinale mit der Partie gegen den Westdeutschen Meister TUB Bocholt weiter. Nun begann der Kampf um die Medaillen. Knapp gewann der VfL den ersten Durchgang mit 25:23. Schon hier zeichnete sich ab, dass Lintorf den überragenden Bocholter Angreifer nicht in den Griff bekam. Dieser Spieler entschied fast im Alleingang durch seine Sprungaufschläge und Hinterfeldangriffe folglich den zweiten Satz mit 21:25 für Nordrhein-Westfalens Nummer eins. Wer Lintorfs Trainergespann kennt, weiß, dass sie ihrem Team so viel Selbstvertrauen geben und taktisch so einstellen können, dass sie selbst in absoluten Stresssituationen ihr Leistungslimit erreichen.