Alle hatten an einem Tau offenbar in die gleiche Richtung gezogen. Deshalb sind jetzt Dürper Weg und Kammweg (Wittekindsweg) auf einer Strecke von insgesamt 1439 Metern (das ist mehr als ursprünglich finanzierbar schien) so ausgebaut, dass sie von Spaziergängern gut begangen werden können (auch wenn die Oberfläche bei Nässe speziell in den Steilstücken derzeit ziemlich glitschig ist) und für die Waldbauern befahrbar sind. Das ist wichtig, weil im Kammwegbereich eine Durchforstung des Waldes dringend geboten ist.

Zur offiziellen Einweihung der Wege, die sich auf dem Gebiet der Gemeinden Bohmte (Stirpe) und Ostercappeln (Hitzhausen) befinden, waren zahlreiche Gäste gekommen. Darunter befanden sich auch Vertreter der Kommunen, Forstdirektor Klaus-Peter Schwarz und die zuständigen Bezirksförster, Georg Schirmbeck als Vorsitzender des Waldbesitzerverbandes Weser-Ems sowie Vertreter der Jagdgenossenschaft Stirpe-Oelingen, der Teilnehmergemeinschaft der Flurneuordnung Hitz-Jöstinghausen, der ausführenden Baufirma sowie Manfred Beermann, der Vorsitzende des Wiehengebirgsverbandes, und Mitglieder der „betroffenen“ Verschönerungsvereine.

Bevor zunächst das Band auf der Stirper Seite durch den stellvertretenden Bohmter Gemeindedirektor Klaus Goedejohann und danach auf Hitzhauser Seite durch den Ostercappelner Bürgermeister Rainer Ellermann durchschnitten und ein „Probegehen“ erfolgte, gab Hermann Ostendorff, der Vorsitzende der zuständigen Waldschutzgenosseschaft Ostercappeln, einige Erläuterungen. Der Dürper Weg (plattdeutsch Dörfer-Weg), der den Kammweg erschließt, verbindet Hitzhausen und Stirpe, die früher eine politische Gemeinde bildeten. So gelangten die Hitzhauser zu ihren Wiesen in Stirpe und die Stirper zu ihren Waldstücken in Hitzhausen. Der Ausbau der Wege erfolgte mit Hilfe von Pro-Land-Mitteln, Geld steuerten die Kommune (Flurneuordnung), die Waldschutzgenossenschaft sowie die Jagdschutzgenossenschaft bei. Bürgermeister Ellermann meinte, dass „ganz viele Beteiligte in die Speichen gegriffen hätten, um die Sache voran zu bringen“. Hinzu kam Eigenleistung und so konnte für relativ wenig Geld, immerhin aber rund 70000 DM, eine Menge geschafft werden.

Georg Schirmbeck gratulierte zu dem umfassenden Engagement. Er verwies auf die Bedeutung der Erschließungswege für den Wald. Nur so sei eine Bewirtschaftung des kleinparzelligen Privatwaldes möglich – bei Holzpreisen, die auf dem Niveau der 50er-Jahre lägen. Ludwig Hackelberg, stellvertretender Leiter des Forstamtes Osnabrück, unterstrich, dass es deshalb Fördermittel für den Waldwegebau gebe, weil so der Waldboden geschont, sich der Holztransport auf dem Weg abspiele. Der Untergrund des eingeweihten Weges sei fest und halte mindestens 50 bis 60 Jahre - bei pfleglicher Behandlung auch länger.

Bezirksförster Karl-Heinz Koopmann machte deutlich, dass nun ein Anschluss hinsichtlich des Kammwegausbaus angestrebt werden müsse – sowohl zur Wehrendorfer Seite, wo schon gebaut wird, als auch nach Leckermühle, wo nur noch ein kurzes Stück fehle. Zum Ausbau gehört ein Trassenaufriss von mehr als der reinen Wegbreite. Nur so aber sei das wichtige Abtrocken möglich. Nicht fehlen durfte vor dem gemütlichen Teil der Veranstaltung der Hinweis, dass alle Zuwegungen beschrankt sind – nicht um Spaziergänger auszusperren, sondern um das rücksichtlose Befahren durch „Unvernünftige“ zu verhindern.