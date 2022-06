Als Raumpflegerin nahm Hedwig Schuckmann am 22. 10. 1979 ihren Dienst in der damaligen Tagesbildungsstätte der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück auf. Über ihre Bereitschaft, Aushilfen zu übernehmen, qualifizierte sich die heute 61-jährige Bersenbrückerin für die Festanstellung im Sprachheilkindergarten.

Als Hausfrau und Mutter von zwei Kindern brachte sie beste Voraussetzungen für ihren Dienst in der Einrichtung an der Liebigstraße 2 mit. Seit dem Sommer 1986 führt die inzwischen begeisterte zweifache Oma mit Herz und Seele die Küche des Sprachheilkindergartens.

Dabei, so betont die Leiterin der Einrichtung, Hanna Seyler, "leistet sie auch pädagogisch sehr wertvolle Dienste". Durch freundliches Nachfragen rege sie die Kinder zum Sprechen an und stärke somit auch gleich noch das Selbstbewusstsein der Drei- bis Sechsjährigen. Nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe sie stets ein freundliches Wort und präge so entscheidend das gute Klima des Sprachheilkindergartens: "Sie ist einfach eine gute Seele", brachte Hanna Seyler die Rolle von Hedwig Schuckmann auf den Punkt.

Rita Hömme nahm an der Seite ihres damaligen Ehemannes Horst Höltermann ihren Dienst bei der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück auf. Sie trat 16.11.1979 als Begleitperson in den Fahrdienst für das Paul-Moor-Bildungszentrum ein. Das Ehepaar übernahm damit die Nachfolge für die ausscheidenden Schwiegereltern Ernst und Berna Höltermann. Am 1. April 1989 erfolgte ein Rollentausch zwischen den Eheleuten. Rita wechselte auf den Fahrersessel und Ehemann Horst auf den Beifahrersitz. Nach dem Tod ihres ersten Mannes vor einigen Jahren ist Rita Hömme seit dem 25. Mai 1999 mit Friedrich-Wilhelm Hömme verheiratet. Ihrem Dienst bei der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück blieb sie allerdings weiterhin treu. Nach der Neustrukturierung des Fahrdienstes unterschrieb sie im Sommer 2004 einen neuen Arbeitsvertrag, der den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht wird.

Mit Blumen und einem Präsent dankten Bernt Renzenbrink und die Leiterin des Fahrdienstes der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück, Andrea Weßling der langjährigen, treuen Fahrerin und wünschten ihr noch viele unfallfreie Jahre.