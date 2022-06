Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes missio will 2000 "Schutzengel" gewinnen 26.07.2007, 22:00 Uhr

Mit der neuen Initiative "Schutzengel gesucht" will das Internationale Katholische Missionswerk "missio" Menschen für dauerhaftes Engagement gewinnen. Es werden Menschen gesucht, die durch regelmäßige Beiträge die Grundlagen dieser Arbeit sichern. "Schutzengel haben einen langen Atem - nur so ist langfristiges Engagement möglich", erklären die missio-Präsidenten Pater Eric Englert und Pater Hermann Schalück. "Christen, die dem Evangelium Leben geben, bieten wir so einen Weg, sich wirksam für eine gerechtere Welt einzusetzen."