Minigolf im Nettetal: Der Inhaber der Gaststätte Knollmeyer im Nettetal plant den Bau einer Minigolfanlage. Der Ausschuss erteilt dem Vorhaben grünes Licht, so dass die Bahnen an dem Hang auf der Rückseite der Gaststätte angelegt werden können.

Seit 2002 bietet Gisela Hardinghaus-Krümberg in Wallenhorst Ergo- und Reittherapie an, unlängst erwarb auch Ehemann Bernhard Krümberg die Qualifikation zum Reittherapeuten. '"'Bislang sind wir immer von Wetter abhängig. Für den Erfolg der Arbeit ist aber Kontinuität wichtig'"', erklärt die Therapeutin. Zu ihnen kommen Kinder zwischen vier und 15 Jahren, die durch den Umgang mit den Pferden therapiert werden. Es geht darum Wahrnehmungsstörungen und motorischen Defiziten gegenzusteuern. Das mache nur Sinn, wenn die Kinder regelmäßig reiten.

'"'Bauen in zweiter Reihe'"': '"'Das wäre eine effektive Nutzung von Bauland'"', befand Alfred Lindner (CDU). Mit den Stimmen der CDU-Mehrheit sprach sich der Ausschuss dafür aus, das für ein Areal in Rulle zwischen Poststraße, Klosterstraße und Eichholz ein Bebauungsplan aufgestellt wird. Ein Anwohner hatte einen entsprechenden Antrag gestellt, die übrigen hatten kein Interesse, in zweiter Reihe der Altwohnsiedlung zu bauen. Auch einige Meter weiter zwischen den den Straßen Am Haupthügel, Sandbreite und der Ermländer Straße soll die Möglichkeit geschaffen werden, im rückwärtigen Bereich der Grundstücke neue Häuser zu bauen. Der Beschluss, einen Bebauungsplan aufstellen zu lassen, fand einhellige Unterstützung.