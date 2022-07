Besonders appellierte Tusk, der am Jackett einen Anstecker der britischen Fahne mit der Aufschrift «Welcome» trug, an die britischen Fans, Polen zu besuchen. «Ich lade alle Engländer sehr herzlich ein. Mit absoluter Sicherheit werdet ihr in Polen keine unangenehmen Erfahrungen machen», appellierte er. «Wir bestehen das Examen in Gastfreundschaft.» In Polen hatte ein Bericht des britischen Fernsehsenders BBC über Rassismus in Polen und die Aufrufe prominenter Ex-Fußballer, aus Sorge vor rassistischer Gewalt Polen zu meiden, Betroffenheit und Protest ausgelöst.