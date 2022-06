Die ehemalige Hamburger Staatsrätin ist seit Mitte Juli für einen Wahlkreis im Bezirk Weser-Ems im Gespräch und wollte bis spätestens Ende dieses Jahres - möglichst noch im Herbst – Klarheit über eine Kandidatur herbeiführen. Letzter Auslöser für ihre vorzeitige Entscheidung zugunsten des südlichen Landkreises Osnabrück ist offenbar ein privater Besuch am vergangenen Wochenende gewesen, bei dem die SPD-Kommunalpolitiker Nazih Musharbash (Bad Iburg) und Dr. Eberhard Schröder (GMHütte) gemeinsam mit der Ministerin die sieben Städte und Gemeinden des Wahlkreises GMHütte bereist haben. "Eine außerordentlich reizvolle Landschaft", meinte Gitta Trauernicht gestern nach der Rundfahrt durch GMHütte, Bad Iburg, Hagen, Hasbergen, Glandorf, Bad Laer und Bad Rothenfelde. Gemeinsam mit ihrem beruflich in Münster tätigen Ehemann und der 19-jährigen Tochter will sich die 50-Jährige auch nach einem Wohnsitz im südlichen Landkreis Osnabrück umsehen.

Die SPD-Kreisvorsitzende Doris Fritz nahm die Bereitschaft der niedersächsischen Sozialministerin zur Landtagskandidatur im Wahlkreis GMHütte gestern "mit einer gewissen Freude zur Kenntnis". Nun sei es ganz wichtig, dass die SPD-Ortsvereine im südlichen Landkreis Frau Trauernicht kennenlernen. Die endgültige Entscheidung falle in der Wahlkreisdelegiertenkonferenz rund sechs Monate vor der Landtagwahl im Frühjahr 2003.

Der SPD-Bürgermeisterkandidat von GMHütte, Dr. Eberhard Schröder, der sich im März 1998 vergeblich im Wahlkreis GMHütte um ein Landtagsmandat beworben hatte, sprach gestern von einem "großen Gewinn über die Parteigrenzen hinweg". Durch die Bereitschaft von Gitta Trauernicht zur Kandidatur im südlichen Landkreis Osnabrück "sitzt die Region in Hannover nicht mehr am Katzentisch", erklärte Schröder."Gitta Trauernicht ist die erste Wahl", kommentierte Nazih Musharbash (SPD) die Entscheidung der Sozialministerin, "wir brauchen hier eine attraktive, junge Frau, die die Region in der Landesregierung vertritt." Musharbash, der sich vor gut drei Jahren im südlichen Landkreis wie Dr. Schröder vergeblich um ein Landtagsmandat beworben hatte, schloss eine erneute Kandidatur aus. Als Gründe nannte er den neuen, für ihn selbst ungünstigen Zuschnitt des Wahlkreises GMHütte und "meine neue Tätigkeit als Schulleiter, duch die ich voll ausgelastet bin".Mehr politisches Gewicht in Hannover erhofft sich auch der SPD-Landratskandidat Hartmut Nümann (Dissen) durch eine Kandidatur Gitta Trauernichts im Wahlkreis GMHütte: "Das kann ich nur voll unterstützen".