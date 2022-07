Das geht aus der Kriminalstatistik 2003 hervor, die Innenminister Uwe Schünemann (CDU) am Freitag in Hannover vorgelegt hat. Demnach sank die Zahl der Taten im Vergleich zum Vorjahr um 2,44 Prozent auf 593616 Delikte. 53,5 Prozent der Fälle konnten aufgeklärt werden - so viele wie noch nie. Schünemann sprach von einer '"'überaus erfreulichen Entwicklung'"', die Beleg für das '"'hohe Engagement'"' der Landespolizei sei.

Allerdings verzeichnete die Polizei erneut einen Anstieg bei den so genannten Rohheitsdelikten. Seit zehn Jahren schon gingen die Zahlen hier nach oben, sagte Schünemann. So stieg die Zahl der Körperverletzungen um 5,5 Prozent auf 42149. Dies sei auch auf die höhere Bereitschaft zurückzuführen, Taten anzuzeigen - zum Beispiel Gewaltdelikte in der Schule.

Einen Anstieg der Fälle um ein Drittel (33,63 Prozent) wird im Bereich Kinderpornografie verzeichnet, wo es sich meist um das Herunterladen von Dateien aus dem Internet handelt. 298 Fälle wurden erfasst - laut Schünemann auch dank einer hier verstärkten Polizeiarbeit.

Erfreut zeigte sich der Minister darüber, dass die Zahl der Diebstähle zum Teil erheblich gesunken ist. So gab es 15 Prozent weniger Auto-aufbrüche (40179), was vor allem auf die stärkere Bekämpfung osteuropäischer Banden zurückzuführen sei. Die Zahl der Wohnungsdiebstähle sank um 17 Prozent auf rund 17000 Fälle, wobei Einbrüche in Gartenlauben zum großen Teil aus der Statistik herausgenommen wurden. Auch die Fälle von Wirtschaftskriminalität waren rückläufig; die Schadenssumme erreichte allerdings mit 402 Millionen Euro einen neuen Höchststand.

Immer häufiger ist auch der Diebstahl von EC-Karten. Die Zahl der Fälle erhöhte sich um 21 Prozent auf 10600 - vor allem, weil diese für Diebe so gut verwertbar seien, erklärte der Minister. Immer mehr Kaufhäuser verzichteten aus Kostengründen darauf, die Nutzung nur mit PIN-Nummer zuzulassen.

Insgesamt wurden 229455 Tatverdächtige ermittelt, wobei der Anteil der Deutschen mit 81 Prozent einen Höchststand erreichte. Die Zahl der von Kindern und Jugendlichen unter 21 Jahren begangenen Straftaten sank zwar um 4205 auf 91665, gleichzeitig stieg jedoch die absolute Zahl der Verdächtigen in dieser Altersgruppe leicht an.