Die Produzentin Evi Motolanez räumte ihre Schuld ein und muss nun 240 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. Das Paar hatte zuvor einige Gerichtstermine versäumt und musste zur Strafe einige Stunden hinter Gittern verbringen. Die Anklage wegen Zechprellerei stammte von einem Vorfall im letzten Sommer, als die beiden in der exklusiven San Ysidro Ranch in Santa Barbara Urlaub machten, ohne anschließend die Rechnung von mehr als 10 000 Dollar (gut 7500 Euro) zu begleichen.

Randy Quaid («Brokeback Mountain»), der ältere Bruder des Schauspielers Dennis Quaid, tat den Disput um die Hotelrechnung zeitweise als «Missverständnis» ab. Nach dem Gerichtstermin am Mittwoch sagte der Schauspieler, dass er durch den Fall nun gelernt habe, «man bezahlt seine Rechnungen, wenn man geht, und das ist etwas, was wir in der Zukunft beachten werden».