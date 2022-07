In dem verhandelten Fall fiel der Mietbeginn auf einen Sonntag. Da der Vormieter nicht rechtzeitig ausgezogen war, bot der Vermieter an, die Wohnung am darauffolgenden Montag zu übergeben. Daraufhin kündigte der Mieter fristlos und machte unter anderem für die Einlagerung der Möbel Schadensersatz geltend.

Nachdem das Amtsgericht die Klage abgewiesen hatte, gab das Landgericht dem Mieter Recht. Wohnungsmietverträge endeten meist am Monatsende. Daher hätten Mieter ein Interesse daran, dass ihnen die Wohnung am darauffolgenden Monatsersten auch zur Verfügung stünden. In diesem Fall sei der Vermieter zudem nicht in der Lage gewesen, den vertragsgemäßen Gebrauch am drauffolgenden Montag zu gewährleisten, da noch Malerarbeiten ausgeführt werden mussten.