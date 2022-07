Der Ohrwurm «Ai Se Eu Te Pego!» ist der erste Hit seit Israel Kamakawiwo'oles «Over The Rainbow», der Ende 2010 neun Wochen hintereinander Platz eins der Media-Control-Single-Charts belegt hat. Nun führt er zum zehnten Mal die Charts an - und hat Chancen, an den Erfolg von «Over The Rainbow» anzuknüpfen.

Dieser stand 2010 zwischen Anfang Oktober und Anfang Dezember insgesamt neunmal hintereinander an der Spitze. Dann rutschte er am 10. Dezember auf Platz zwei, war danach aber auch dreimal wieder vorne. Er stand also insgesamt zwölfmal auf Platz eins.

Höchster Neueinsteiger in den Single-Charts sind in dieser Woche auf Platz elf K'naan und Nelly Furtado («Is Anybody Out There»). Cascada liegt mit «Summer of Love» neu auf der 13. Um ganze 22 Plätze gestiegen und nun auf Platz vier ist das Künstlerkollektiv Caligola («Forgive Forget»), zu dem unter anderem die Mando-Diao-Sänger Björn Dixgård und Gustaf Norén gehören.

In den Album-Charts gibt es unterdessen keine Bewegung an der Spitze: Platz eins belegt Unheilig («Lichter der Stadt»), dahinter stehen nach wie vor Silbermond («Himmel auf»).

Höchste Neueinsteiger in den Album-Charts sind Jethro Tull feat. Ian Anderson mit «Thick as a Brick 2» auf Platz 13 sowie die Saarländer Oi-Band Krawallbrüder mit «Blut, Schweiß und keine Tränen».