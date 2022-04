Michael Jackson ist noch für manchen Deal gut (Archivfoto vom 24.05.2005). FOTO: Archiv Vermischtes Michael Jacksons Todesbett kommt unter den Hammer 10.11.2011, 10:03 Uhr

Das Bett, in dem Popstar Michael Jackson im Juni 2009 gestorben ist, soll versteigert werden. Wie das Internet-Portal «Tmz.com» am Mittwoch berichtete, ist auch ein von Jackson beschriebener Spiegel unter den Stücken, die Mitte Dezember in Beverly Hills unter den Hammer kommen sollen.