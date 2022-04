Auf seiner Webseite lobt Bay seinen neuen Darsteller als einen asiatischen Top-Star «in der Welt von Musik, Fernsehen und Film». Han Geng trifft auf amerikanische Kollegen wie Mark Wahlberg, Stanley Tucci und Kelsey Grammer. Auch die chinesische Schauspielerin Li Bingbing ist dabei. «Variety» zufolge laufen die Dreharbeiten für die US-chinesische Koproduktion bereits seit Ende Mai. Bay, der die ersten drei Teile der Roboter-Saga mit Jungstar Shia LaBeouf in die Kinos brachte, will den Film mit neuer Besetzung im Juni 2014 fertig haben. Als Schauspieler wirkte Han Geng zuletzt in dem chinesischen Drama «So Young» mit. Im vorigen Jahr gewann er bei der Vergabe der europäischen Musikpreise des Musiksenders MTV die Trophäe in der Kategorie «Worldwide Act».